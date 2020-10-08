華南銀行財富管理服務再升級，智能理財「華南好基智」即刻上線，在市場動盪之際，滿足全民投資理財需求之外，規劃智能理財為客戶穩住風險。為鼓勵客戶體驗智能理財服務，12月31日前加入「華南好基智」，享終身免平台服務費優惠。

華南銀行表示，「華南好基智」內建智能演算法，團隊收集上百種市場與經濟指標，作為AI演算法的訓練因子，以期能更精準分析預測未來市場走勢，降低人為判斷偏差的風險。

華銀專業團隊分析指出，導致客戶投資卻步的三大痛點：沒有時間投資、投資本金不足及不知如何理財。團隊建議運用智能理財服務解決客戶想投資又找不到時機的需求，「華南好基智」介面操作簡易且便利，並積極協助客戶每日挑選符合自身風險屬性之基金投組。

「華南好基智」相較自主投資擁有三大優勢：（1）AI科技洞悉先機，專家團隊收集長達30年的資料，綜合使用多種預測演算法，利用獨特AI模型來預測市場走勢；（2）AI預測x計量模型，運用Black-Litterman計量模型得出最佳投組配置比例；（3）自動診斷即時再平衡，定期檢視客戶現有投資組合，並調整至最佳配置比例，以應對市場波動。

同時具有六大特色，一是多元扣款，首創智能理財定期定額扣款納入信用卡支付方式（近期將推出）；二為多個扣款日任選，1～28號任選1日並可異動調整，掌握投資便利性；三則是全由AI研判市場未來趨勢，由AI全權研判市場走勢，降低人為判斷的誤差；四是小額輕鬆投資，3,000元起即能布局3～7檔基金，五是提供貼近客戶屬性之投組，每日產生多達9組投資組合建議，並依客戶屬性提供合適投組；六是強強聯手，首家銀行委請長期深耕臺灣且具有智能理財團隊的富蘭克林證券投顧，擔任智能理財業務顧問。

在加入華南好基智之前，系統會依據客戶不同的人生規畫，包含創業、購屋、教育、結婚、退休及其他特定需求之六大目標，進行風險屬性檢測。華南銀行希望扮演客戶每一人生階段的最佳財富管理師一職，並藉由24小時智能理財管家「華南好基智」幫助客戶擊出人生全壘打。

華南銀行慎重擘劃短中長期的推展目標，短期將會以仰賴數位理財工具的客群為主要訴求對象，提供優於業界的智能理財服務，而中期可望擴及小資族，協助小額資金的精省顧客，靈活運用定期定額投資，實現財富夢想；長期目標則是深耕高資產客戶，提供具備低波動及高效率的理財服務。

(工商 )