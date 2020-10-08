日前衛福部長陳時中在國是會議上表示「健保會調漲」後隨即走人，引發醫界不滿。胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上開啟投票，詢問「健保會成員的組成由衛福部決定」此舉是否合理，沒想到，投票最終結果竟有高達99.5%的人感到不合理。

陳時中日前在國是會議上匆匆講完想說的話就走人，讓醫界部分人士不滿。蘇一峰昨日再度於臉書上透露，「好不容易聚集一堆醫藥公衛專家開會討論健保問題，人氣王部長很忙，致詞後就離開，這部分能體諒，但起碼應該留下一位官員當代表，全程參與會議」。

蘇一峰指出，「7000多億的健保預算，只靠衛福部健保署自己找人組成的健保會來管，根本沒有任何民意代表監督，也沒有醫藥專家審核」。

投票結果一面倒。（摘自蘇一峰臉書）

對此，蘇一峰在7日就提出投票活動「目前健保會成員組成，由衛福部與健保署自己找人，你認為合理嗎？」，沒想到，短短一天的時間內就有1398人參與，且這之中有1391人認為不合理，也就是有高達99.5%的人一面倒的反對衛福部目前的做法。他表示，這個結果提供主管機關參考，是否該進行健保改革，這是全民都需要一起高度關心的議題。

🇹🇼七千億健保預算，只靠衛福部健保署自己找人組成的健保會來管！💥沒有民意代表監督💥沒有醫藥專家審核 大家覺得合理嗎？請投票： 1. 不合理，必需加入民意代表與醫藥專家共同監督！ 2. 合理！支持健保署目前的做法 由蘇一峰發佈於 2020年10月6日 星期二

(中時新聞網)