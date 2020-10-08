李相林拍戲狂曬太陽，手臂起超多水泡。（吳松翰攝）

電影《木蘭特工之藏寶圖》主演李相林、朱葒、邱子芯等人8日出席首映記者會，其中李相林、朱葒在墾丁跟基隆都有拍攝海底的動作戲，挑戰在海平面下1公尺打太極拳，兩人形容現場完全是跟魚在一起拍戲，而且水下拍戲需要配重，演員要在口袋塞重物，沒氣了還要負重自己游上水面才能換氣。

3姝在片中演出特工，動作戲都不少，扭傷、瘀青都是家常便飯，但最慘的是武將擔當李相林，因她全片僅有1場夜戲，其他全是頂著大太陽拍日戲，當中又有5天在墾丁拍攝，被曬到整隻手臂起水泡，嚴重到自己嚇到以為是發炎，更痛苦的是她全身曬脫皮發紅，工作人員還要用粉底蓋色差，撲粉的過程超級痛。不過她也透露，電影中有一幕3人都穿泳裝，畫面清涼，問3姝誰的身材最好？邱子芯笑回：「我們大家都還好。」

電影劇情講述了幾位各懷絕技的女孩，受世界安全組織委派組成「木蘭特工」小組為了化解國際犯罪組織企圖以開挖高汙染物質威脅世界人類生命的危機，孤身犯險、颯爽突圍的英勇冒險歷程。

片中「木蘭特工」成員李相林、邱子芯、朱葒等人憑藉高超的智慧與非凡的身手，深入南亞叢林找尋失蹤數百年的藏寶圖，使全球人類免受了一場巨大汙染病變災難的侵襲，而李相林身上更乘載著南亞原始場域病毒的無限能量，也藉此能力屢屢化險為夷，一路披荊斬將，打擊惡徒，勇破賊窩。

(中時 )