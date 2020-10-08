台大校長遴選風波，電機系教授吳瑞北認為遴選程序有瑕疵，提行政訴訟請求撤銷管中閔聘書。台北高等行政法院認為，吳未取得「校務會議推薦」的候選人資格，與管等5位經推薦的候選人間沒有競爭關係，欠缺本件撤銷訴訟利益，今判吳敗訴，可上訴。

台大組成校長遴選委員會，2018年1月5日選出管中閔為新任校長，教育部當時認為，管曾出任台灣大哥大獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會等職，而遴委蔡明興也是台哥大董事兼副董事長，兩人關係影響遴選公正性，程序有瑕疵，要求台大補正。

「卡管」風波延燒，教育部同年12月25日突然「勉予同意」聘任管中閔，任期自2019年1月8日至2023年1月7日止。身為校長候選人之一的吳瑞北不服，提告請求撤銷聘任處分。

北高行認為，吳瑞北僅取得「遴委會在第1階段選出之校長候選人」資格，並未取得「經由校務會議推薦之校長候選人」資格，與通過校務會議推薦的管中閔等5位候選人間，不存在競爭關係。

北高行並指，蔡明興不是校務會議代表，沒有在校務會議對個別校長候選人進行推薦投票時迴避的問題，蔡未揭露與管中閔間的關係，難認會影響推薦投票時的公正性。吳瑞北就算在本件撤銷訴訟勝訴，也不會成為校務會議推薦的候選人，欠缺權利保護必要。

(中時 )