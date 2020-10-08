國民黨點名民進黨副祕書長林飛帆，要求林為了萊豬議題昨非今是的態度辭職或道歉，引發藍綠網路戰火。國民黨政策會專員呂謦煒晚間在臉書發文，舉林飛帆及農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中等人昔今言行迥異為例，下了請解說「民進黨，是一個讓人喪失理想的政黨。」

呂謦煒說，過去，反美豬大將陳吉仲曾力挺「台灣農業陣線」，說過「因養豬才能長大讀書，絕不背叛七千戶豬農」。現在，陳吉仲為了農委會主委的高官厚祿，喪失理想，順應蔡英文之意力推萊豬開放，還動用預算在《科學人》上企圖洗白瘦肉精。

他說，過去，剛擔任衛福部長的陳時中，曾站穩衛福部的立場，承諾「台灣的標準，一定比國際嚴格，捍衛不成絕不戀棧，賭上烏紗帽也在所不惜」。現在，陳時中為了烏紗帽，或許為了更上一層樓，喪失理想，背棄專業，選擇護航瘦肉精豬肉，還高呼吃好幾輩子都不會有事。

他表示，過去，街頭抗爭大將林飛帆，曾參與「台灣青年反美牛聯盟」，反對含有瘦肉精的美牛與美豬進口台灣。現在，林飛帆當上號稱月領九萬的民進黨副秘書長之後，喪失理想，不僅對開放萊豬進口毫不質疑，還對質疑者以謊言反唇相譏。

呂謦煒指出，上到蔡英文，下到林飛帆，民進黨雖稱自己立場一致，卻又說因應時空環境改變。改變的，其實是民進黨從在野走向了執政；改變的，其實是民進黨從理想走向了權謀。

他強調，民進黨寧可指鹿為馬騙人民，堅稱自己堅持國際標準，其實全球160國不接受瘦肉精豬肉，這才是真正的國際標準。民進黨寧可說謊欺騙選民，堅持要拉開放美牛的國民黨下水，然而，國民黨堅守的「牛豬分離」原則卻被民進黨輕而易舉打破。

呂謦煒批評說，為了高官厚祿，民進黨人不惜犧牲理想，成為自己過去反對的那種人。為了永續執政，民進黨人不惜欺騙人民，成為自己過去反對的那種黨。民進黨，是一個讓人喪失理想的政黨。

(中時 )