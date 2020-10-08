住在台中的蔡姓男子，與妻子離婚後，兩人生的女兒由前妻吳姓女子照顧，由於吳女住在高雄，蔡男每月有兩次機會可以探望女兒，期間蔡男都搭乘高鐵接送女兒，離婚至今花費大約7萬多元高鐵費用，蔡男不滿前妻「從沒接送過」，因此一狀告上法院，不過因為一個理由，法院判蔡男敗訴。

蔡男2017年8月與吳女離婚，至於未成年女兒由2人共同任之，但基本上是與吳女一起住在高雄，蔡男每月須支付3萬3000元撫養費，每個月有兩次的探視權；蔡男不滿指控，每次與女兒見面，自己要先從台中搭高鐵到左營，接女兒回台中，之後再陪女兒搭高鐵返回左營，自2017年10月1日起，一直到去年9月9日，總計搭乘22次高鐵，為此已經支付7萬8240元費用。

蔡男認為當初離婚有講好，接送費是2方各自負擔，但吳女卻不願到台中接女兒回家，導致他必須多付一筆交通費；針對前夫指控，吳女表示是蔡男自己決定這麼做，她是配合的角色，並拿出兩人傳的簡訊當作證據。

法官審理此案時認為，蔡男自行改變接送方式，吳女只是配合，客觀上顯然沒有太大問題，且對方沒有從中獲得利益，審結判蔡男敗訴，吳女無須還錢。

(中時新聞網)