日前有民眾拍下淡水地區出現違法操作直昇機，引起交通部關切，民用航空局官員透露，經過濾影帶內容並追查全台同型號航空器，已初步掌握特定對象，目前正聯繫該特定對象到案說明，並將全案移送法辦。

據了解，事件發生於9月中旬，民航局過濾影帶相關資訊後，確認該航空器為Robinson-R22機型，此一機型過去曾有1架合法登記，但航空器適航證與人員檢定證均已於2012年底失效，目前國內沒有可合法飛航的R22直昇機，亦無人員取得檢定證，因此確定此事件人、機都違法。

民航局官員指出，目前已著手聯繫疑似對象，通知其到案釐清相關細節，及確認當事人身份，並將全案移送檢方偵辦。

由於此事對飛航安全與地面民眾生命財產安全均造成極大威脅，政府無法容忍此種罔顧飛安的惡劣行為，將建議檢察官未來起訴時，應請法官從重量刑。

依據《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

(中時 )