A-Lin近來推出新歌〈抱歉 我不抱歉〉，日前邀來鳳小岳跨刀拍攝MV，他們無台詞，僅用眼神演戲對戲，讓A-Lin羞說：「會觸電。」2人首次合作演浪漫戲，最常說的兩句話卻是「好濕」、「好熱」，因為他們穿著厚外套，在北海岸艷陽海邊拍攝，還被水車淋雨，她下半身濕透，吃足苦頭。

A-Lin笑喊：「這根本不是浪漫戲而是虐戀！又是憋氣又淋雨濕透，要跟帥哥鳳小岳一起美美入鏡約會真的好難。」他們在公車亭上演偶遇戲碼，敬業的A-Lin想增加情緒，特別把雙手往玻璃上抓，沒想到卻被導演笑虧：「這樣抓的姿勢會像女鬼，手放後面就好。」A-Lin苦笑：「連手都有事。」

他們不僅演出內心戲，還挑戰與蝶共舞，A-Lin表示拍戲最難的就是與小孩跟動物對戲，很不受控，「沒想到導演直接讓我越級打怪，直接面對更難控制的昆蟲演戲」，A-Lin特地與蝴蝶培養感情，頻頻對蝴蝶說：「謝謝，辛苦了。」蝴蝶竟然溫馴地停在她手、臉上，畫面優美。

而他們合作前很欣賞彼此，鳳小岳大讚A-Lin爆發力的歌聲，「能和這麼重量級歌手合作很興奮，二話不說就答應」，她直誇鳳小岳的精湛演技，「在拍攝最後一幕還哭出來，讓我嚇到，整個很專業。」此外，A-Lin宣布將在12月19、20日於高雄巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，門票將於11日上午11點在KKTIX及全台Famiport開賣。

A-Lin與鳳小岳對戲。（索尼音樂提供）

(中時 )