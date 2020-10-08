有民眾購買100元的鮭魚便當，卻不知道到底有沒有買貴。鮭魚便當菜色曝光後網友直呼超佛！(摘自PTT)

該鮭魚便當內有標準4小菜1副主菜，主菜的鮭魚更將底下的白飯接近蓋滿。網友分析行情至少130-150元(摘自PTT)

不少外食族為了省錢方便，都會選擇有菜肉搭配的便當，不過近日有民眾購買100元的鮭魚便當，卻不知道到底有沒有買貴。鮭魚便當菜色曝光後網友直呼超佛！表示原PO實在是「吃米不知米價」。

原PO在PTT「WomenTalk」上貼出照片表示，外送叫了鮭魚便當，但並不清楚行情，並詢問網友「這樣的鮭魚便當，要價100元會不會太貴？」從原PO照片可以看到，便當內有標準4小菜1副主菜，主菜的鮭魚更將底下的白飯接近蓋滿。

貼文一出，網友也紛紛指出，原PO便當絕對沒有買貴，像這樣的份量來說，行情落在130至150元，以100元的價格，可以算是佛心了。網表示「100而且外送，超佛的了」、「這100我不信」、「划算，鮭魚很貴的」、「這塊鮭魚蠻大的合理吧」。

網友分析，魚肉本來就比較貴，鮭魚更不便宜，認為原PO根本不懂行情。「吃米不知米價？」、「很便宜好嗎，你一定不下廚」、「鮭魚炒飯都要100塊了，而且是鮭魚丁幾小塊而已」、「半邊鮭魚就差不多100了」、「好市多100g 46元給你參考」、「全聯鮭魚半片要60 加上外送已經賺你很少了」、「這價格算很便宜了，但鮭魚的品質好不好就不知道了」。

(中時新聞網)