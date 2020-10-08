館長陳之漢遭23歲男子劉丞浩槍擊，專案小組追查發現劉嫌案發前曾與竹聯幫寶和會聯繫，7日、8日兵分多路逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝、幹部施俊吉等10嫌，上午陸續移送新北地檢署複訊；新北地檢署表示，施俊吉因犯嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串或再犯之虞，遭檢方聲請羈押；會長林修伯及梁智勝涉案擄人勒贖等罪，諭令分別200萬元、100萬元交保。

專案小組昨(7日)兵分18路搜索，其中包含寶和會圍事據點北市中山區「百富妃麗酒店」，逮捕林修伯、幹部施俊吉等9人，同晚也會同北市財政局稽查人員查獲百富酒店疑使用假酒營業，查扣上百箱假酒。

此外，專案小組發現林嫌今年8月涉嫌率眾在台北市酒店限制陳姓男子行動自由，恐嚇勒索1000萬元。寶和會於去年7月間得知通緝犯謝姓男子是紅景天詐騙案幕後主嫌，竟綁架謝嫌勒贖5000萬元，謝嫌籌措交付1700萬元才獲釋放。林嫌等9人均否認涉及館長一案，警方仍持續偵辦中。

「館長」陳之漢8月28日凌晨2時許，從自家健身房林口館離開時遭槍擊，23歲劉男隨後攜槍自首，供稱因「性騷事件」對館長不滿才開槍報復，但外界普遍懷疑內情不單純，認為劉男極可能只是槍手，拿錢辦事。

專案小組追查發現，劉嫌為竹聯幫和堂寶和會成員，於是針對寶和會深入調查，發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件，昨專案執行掃蕩，拘提會長林修伯、幹部施俊吉、梁姓、許姓、郭姓、林姓、秦姓、黃姓、林姓男子等9人到案，今上午又逮捕寶盒會副會長梁智勝，全案依組織犯罪、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

有消息指出，40歲中生代幹部施俊吉涉嫌在館長遭槍擊前曾到現場勘查地形，被視為此案「中間人」，不過偵訊仍在持續中。

(中時新聞網)