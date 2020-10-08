Vivian徐若瑄「不敗的」誠品講座分享會，吸引不少粉絲參加。（盧禕祺攝）

徐若瑄近來推出新歌加精選輯《I’m V》，8日舉辦講座，首次擔任演講者，心情開心。今年45歲的她，事業、家庭兩得意，不過她分享曾在事業遇到低潮、感情上數度被另一半背叛、拋棄，她大喊：「漂亮的女生看起來很幸福，但看久了也是會被拋棄，徐若瑄也是會失落、會被背叛、被拋棄！」

她在新歌〈再見錯的人〉寫下歌詞「你的謊話說得太逼真，不管我的淚痕，你背對著我狂奔」，憶起當年的男友說要搭機去外地工作，但她直覺他去找別的女生，兩人在拉扯護照，突然掉下一張拍立得，照片中，男友與他要去找的那位女生，徐若瑄直呼：「他也跟我拍過相同pose。」她當時深愛男友，甚至哭著求男友不要去，但對方還是轉身就走，她笑說：「我有很多被背叛的故事，講下去會天亮。」並鼓勵大家，「經歷過跌倒、痛，才會成長到現階段的自己，千萬別被錯的人打敗，不要被擊敗。」

她現在身兼多重身份，在家花很多時間陪伴兒子「Dalton」，她說：「我可以犧牲一點睡眠時間，等Dalton睡了，晚上是我自己的時間，我可以創作歌詞、研究角色和劇本，這些都是我喜歡的事！」被問及每天留多少時間自己，而不是其他身份？她笑說：「大概只有10分鐘。」

而徐若瑄先前和工作團隊進行減肥班，規定3個月每人要瘦3公斤，沒達標者要扮成三太子去買咖啡，身為班長的她，每天緊盯大家的體重，豈料在最後一天，她還差0.2公斤，於是她從前一天晚間8點吃完晚餐，幾乎禁食24小時，隔天晚上8點才吃一口食物，終於在昨一早順利過關，她驕傲宣布全員過關，「今晚約了團隊一起大口吃鍋，減肥終於是明天以後的事。」

此外，徐若瑄出道30週年，擁許多熱門歌曲，她驚喜宣布將在27日於NUZONE舉行「V Live音樂分享會」，時隔近15年舉辦個唱，十分期待、興奮，她笑說：「終於實現自己從尿布台走回舞台的夢想。」

(中時 )