李俊淇／新北報導

國慶將至，新北市府將在各區掛上萬面國旗，蔡淑君議員結合舉辦國慶升旗典禮暨親子健行活動，也邀請民眾踴躍參與，今年國慶日持續在林口社區運動公園聯合舉行，讓林口再現國旗海。國慶當天則來香港藝人馮淬帆擔任升旗手，而參加健行活動就有機會把iPhone帶回家。

林口區長藍品畯表示，為迎接光輝十月，新北市在市區主要道路、橋梁掛起國旗，林口區也於各主要道路及交流道周遭，插掛數百面國旗，全市一片喜氣洋洋。區公所今年健行活動將再次結合國慶升旗典禮共同舉行，一起祝福國家生日快樂。值此現在國際情勢變化快速的時刻，凝聚國民共識更顯得重要非常。

藍區長指出，健行是林口地區一年一度的重要盛事，每年安排不同路線，今年沿途行經公園路、機場捷運A9站、國際媒體園區、行政園區及扶輪公園等地點，並與在地觀光工廠王子創意文具國結合共同設計「林口城市大冒險」桌遊遊戲，透過遊戲認識林口近年重大建設。

活動現場除結合防災與各項社會福利規劃許多宣導攤位外，還提供元氣飯糰等食物供市民朋友補充體力。另為鼓勵民眾全程參與，公所將發放5,000份闖關卡，闖關者可依規劃路線依序至各站點蓋章領取礦泉水、摸彩券、餐點及宣導品等，終點站現場還有學校社團表演、林口城市大冒險桌遊比賽、親子DIY及摸彩大放送等活動，提供iPhone、除濕機等豐富摸彩獎品。

(中時 )