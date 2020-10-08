國慶連假到來，也是猛禽灰面鵟鷹過境的日子，除了恆春半島可以見到鷹蹤，屏東的禮納里部落也是賞鷹好地點。今年茂林國家風景區管理處首次在禮納里辦理賞鷹活動，由專家帶領民眾一起用望遠鏡欣賞「起鷹」、「落鷹」的盛況。

提到賞「國慶鳥」灰面鵟鷹，一般都會想到恆春半島是最佳地點；屏北山區雖然看到數量不如恆春多，但距離市區近，近年來也成為鷹迷們口耳相傳的賞鷹好地點。依高雄野鳥學會近3年觀察，過去每年至少有3至4萬隻過境屏東禮納里。

茂管處今年和高雄野鳥學會合作，10月11日、18日在禮納里遊客中心廣場辦理駐點賞鷹解說活動，不同時段可見到不同的「鷹姿」。早上6點起可在遊客中心前步道觀「起鷹」，8點後往白賓山、真笠山、大路觀方向可見「過境」，傍晚在禮納里周邊可欣賞「落鷹」。

灰面鵟鷹體形大、飛行速度較慢，在禮納里天空龍捲風式盤旋，形成鷹球、鷹柱等壯觀景象，數量多時還能見到「鷹河」盛況。今年墾丁國家公園調查赤腹鷹過境數量達25萬8千隻，創歷史紀錄，預估灰面鵟鷹數量也不會太少。

茂管處長簡慶發表示，今年首次與高雄鳥會合作，希望未來禮納里能成為南台灣猛禽觀察新亮點。禮納里周邊是魯凱、排灣族部落，猛禽與原住民文化密不可分，未來會將賞鷹活動與生態旅遊、部落旅遊結合，打造新遊程。

(中時 )