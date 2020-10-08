美國總統川普1日宣布染疫後，短短幾天就返回白宮。命理師林海陽從命盤來看，川普染疫後，美國大選確定會有變數，甚至認為川普的勝選的機率還是很大。

林海陽在YouTube官方頻道指出，為何川普染疫後不可能3天、4天就可以出門，這不是很詭異嗎？從川普的命格來看，這是一種手段，若他真的染疫，醫生也不會白目到讓他坐車出來遊街。

林海陽說她常講川普是變色龍，就是會在最危急時，想出一個大家都沒有辦法相信的事情，像之前民調沒有起來，甚至另一位候選人拜登在很多州都勝川普很多。這個月是太陰化忌，也就是什麼事情都會做得出來、什麼事情都會有暗黑行動，川普染疫後民調居然曾一度上升。

林海陽強調，不要小看川普，川普是切成兩段，兩段還是能夠活下來的人，就像蚯蚓一樣，不會受到無情民調的打壓。所以川普染疫後，美國大選確定會有變數。如今距11月3日美國總統大選不到1個月，看來川普的勝選的機率還是很大，她之前就曾預言，川普不會善罷甘休，70幾歲的川普一旦輸掉，不是很沒有顏面嗎？

至於10月3日到11月3日會產生什麼急劇的變化？林海陽直指，這就是川普厲害的地方，她不覺得川普真的染疫，這選舉的手段，川普是不會善罷甘休的。

(中時新聞網)