近年環保意識抬頭，讓電動機車愈來愈普及，「Gogoro」電動車更是掀起一波熱潮。不過，日前有一名女網友表示，男友的父親打算出資買一台Gogoro電動車給她，並且每月補貼500元費用，但貼文發出後讓許多網友狂勸「千萬不要！免費的最貴，人情最難還」。

原PO在PTT上表示，男友的父親看她每天騎一般機車通勤覺得很吵，於是便想出資幫她買一台Gogoro電動車，並讓她挑選喜歡的型號。至於電動車的維修及保養費用男友父親也會幫忙負擔，另外每個月他還會額外補貼500元的費用給原PO，這樣的機會雖然聽起來優渥，但也讓她猶豫「該接受未來婆家的好意嗎？」

貼文發出後大量網友力勸原PO千萬不要，「拿人手軟，不要」、「不要，沒有結婚沒什麼理由收這禮吧」、「拿人手短，幾萬塊不值得欠人情，更何況你的機車還沒壞」、「真心說，我覺得Gogoro維修麻煩」、「免費的最貴，不要接受！」

但有另一批網友持相反意見，「有需要的話當然好啊，只要你公公不是會事後拿這個來人情勒索，我覺得就沒差」、「各有各的好啊，看個人喜好」。此外也有人建議原PO，可以先試騎，「你可以先去租go share騎騎看，我覺得不錯」。

(中時新聞網)