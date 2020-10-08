屏東美和科大在屏東太平洋百貨、高雄巨蛋、台中國際展覽館推出10場「寵物愛心認養及義剪」活動，推廣寵物生命教育。（美和科大提供／潘建志屏東傳真）

為了推廣寵物生命教育，屏東美和科技大學分別在屏東太平洋百貨、高雄巨蛋、台中國際展覽館，推出10場「寵物愛心認養及義剪」活動，邀請民眾一起響應「守護毛小孩•認養不棄養」活動，毛爸毛媽也能讓毛小孩義剪，換個新造型。

美和科大開設「寵物美容證照輔導班」，輔導美容系寵物美容設計組學生，在學期間就能考取勞動部丙級或寵物美容相關證照，一畢業即可就業，也為寵物業者所提供人才；另外也輔導學生考取國際級寵物美容師證照，增加海外求職工作機會。

美容系副主任溫世誠說，希望透過「守護毛小孩•認養不棄養」活動，協助寵物愛心認養，並與民眾分享寵物生命教育，減少衝動購買飼養、棄養及不當飼養等問題；另外亦能教導寵物飼主毛小孩的居家簡易照護等技巧。

活動能讓寵物美容設計組學生，將課堂所學應用在實際操作上，會場也會展示學生平日學習成果，包括寵物服飾設計、寵物創意造型、自製寵物零食及潔毛慕斯等，對學生未來擔任寵物美容師、飼育員、商品設計師等很有幫助，

活動地點10月8日至11日在高雄巨蛋，10月24日至25日在台中國際展覽館，11月1日、29日、12月20日在屏東太平洋百貨一樓廣場，歡迎有毛小孩的民眾把握機會。

(中時 )