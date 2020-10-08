大陸商務部8日指出，10月1日至8日（中秋節加上「十一」連假），全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約人民幣（下同）1.6兆元，日均銷售額比2019年十一黃金周增長4.9％。

大陸商務部表示，2020年十一黃金周適逢中秋節與十一連假，全國各地在做好新冠肺炎疫情防控前提下，積極展開豐富多元的促進消費活動，消費需求加快釋放，市場人氣持續攀升，國內大循環活力強勁。

在各地生活必需品市場供應方面，大陸商務部指出，各地生活必需品市場供應充足、品種豐富，價格整體平穩。10月1日至8日，全國百家大型農副產品批發市場糧油價格大致穩定，糧食價格比節前一周（9月24日至30日，下同）上漲0.3％，其中，食用油價格上漲0.2％。

此外，肉類價格大致平穩，豬肉價格比節前一周下降1％，牛肉價格上漲0.4％，羊肉價格上漲0.2％。禽蛋價格略有波動，白條雞價格比節前一周上漲0.2％，雞蛋價格下降0.9％。蔬菜水果價格小幅上漲，6種水果、30種蔬菜平均批發價格比節前一周分別上漲1.2％、0.4％。

(工商 )