台股今年來成交量週轉率 突破85％ 20:442020/10/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年來台股價量齊揚，市場交投熱絡，證交所統計，累計今年年初開盤迄今，共186個交易日，台股集中市場總成交金額為35.47兆元，市場日平均成交金額為1,907.24億元，股票成交量週轉率為85.81％，已突破近年來新高紀錄。 證交所統計，10月8日全體上市公司市場總值為39.23兆元，較上週（9月30日）市值38.11兆元，大幅增加1.12兆元，增幅約為2.94％。 (工商 ) #兆元 #週轉率 #證交所統計 #成交量 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》看好美國再推激勵案 韓股收漲0.21％ 16:312020/10/08 財經 資金回流 台股迎雙十行情 04:102020/10/08 財經要聞 9月海外ETF零股交易 科技最旺 04:102020/10/08 投資理財 《期貨》三大期指全開高 10月台指期漲77點 09:092020/10/08 財經 《金融》境外資金已回台2157億元 熱度超預期 15:402020/10/08 財經 《台北股市》外資9月續落跑 前3季淨匯出金額創高 07:442020/10/08 財經 台股行情不只靠外資 黃天牧：國內投資人也是支撐力量 12:372020/10/08 財經 《港股》恆指收跌0.2％ 小米重摔、高偉電子飆漲 16:482020/10/08 財經 《晨間解盤》長假前觀望 選股不選市(日盛投顧提供) 09:082020/10/08 財經 《晨間解盤》10月下半場提防震盪(倫元投顧提供) 08:522020/10/08 財經 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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