今年來台股價量齊揚，市場交投熱絡，證交所統計，累計今年年初開盤迄今，共186個交易日，台股集中市場總成交金額為35.47兆元，市場日平均成交金額為1,907.24億元，股票成交量週轉率為85.81％，已突破近年來新高紀錄。

證交所統計，10月8日全體上市公司市場總值為39.23兆元，較上週（9月30日）市值38.11兆元，大幅增加1.12兆元，增幅約為2.94％。

(工商 )

#兆元 #週轉率 #證交所統計 #成交量 #台股