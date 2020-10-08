《哈佛商業評論》公布「台灣執行長100強」，聯強國際集團總裁杜書伍名列台灣上市公司第4大最佳績效CEO，連續三屆獲選前10大台灣最佳CEO。

《哈佛商業評論》全球中文版第三次評選「台灣最佳執行長」，調查方法與《哈佛商業評論》英文版相同，亦委託歐洲知名商學院〈INSEAD〉及〈11策略與管理公司〉執行，針對台灣所有上市公司領導人在「總股東報酬率」及「市值變化」兩項指標，進行排名。其中，杜書伍在「最會幫股東賺錢」的指標─「總股東報酬率」排名第3，達3,924％，市值成長亦達1,052億元。

商學管理學院知名教授、也擔任《哈佛商業評論》編輯委員會召集人許士軍指出，觀察企業長期績效與Accountability，是一個非常重要的面向，因此選定台灣企業CEO的長期經營績效作為研究重點。

杜書伍連續第三度獲選《哈佛商業評論》台灣CEO前10強，名列台灣第四大最佳績效CEO。

(工商 )