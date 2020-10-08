新冠肺炎疫情期間，國銀大陸曝險不減反增！金管會銀行局8日公布本國銀行最新大陸曝險部位，截至2020年8月底止，國銀在大陸曝險部位上升至1.6兆元，占淨值比重41.78％，不只金額回升、占淨值比重也回升，高於6月底的40.89％，是連續8季下降後，首見止跌回升。

中美貿易戰後，近二年來，本國銀行大陸曝險部位持續下降，後來新冠肺炎疫情爆發後，又更持續創新低，到2020年第2季止，國銀大陸曝險金額占淨值比重降至歷史新低40.89％，大陸曝險金額僅存1.56兆元。

不過，金管會8日公布最新資料，到8月底止，國銀大陸曝險金額及占淨值比重皆止跌回升，包括大陸曝險金額1兆6,031億元，比6月底增加357億元，而大陸曝險金額占淨值比重，也從6月底的40.89％，上升至41.78％，增加0.89個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉分析，8月國銀大陸曝險金額占淨值比重雖有上升，但仍在歷史低檔，相較去年同期國銀大陸曝險金額占淨值比仍有50幾％。

金管會分析，8月份國銀大陸曝險金額會上升，主要是投資部位的增加，尤其是債券部位，而授信餘額則小幅減少。

大陸雖然是此波疫情發源地，但國銀今年在大陸不管是曝險還是獲利反而逆勢增。在海外分行獲利腰斬之際，只有大陸地區分行逆勢賺錢，2020年上半年獲利大增二成，還創歷年同期新高，銀行業者表示，獲利增加主要是提列備呆減少，加上債券投資大賺，由於中美貿易戰等因素，對大陸地區授信仍趨保守。

(工商 )