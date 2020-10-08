本屆義大姥姥盃適逢義守大學創校30周年，加上無法出國移訓，世大運培訓隊助理教練、義大女教頭謝玉娟和學校溝通後，撥出球隊年度經費20萬擴大辦理義大姥姥盃，包括中華白、成都世大運培訓隊及政治大學、高雄師大、輔仁大學、國立體大及地主義守大學，國內出色的大專球員齊聚一堂來場良性競爭。

謝玉娟表示，姥姥盃一直是既定的存在，今年包括七賢國中50周年及義大30周年兩個重要紀念日，不管自己有沒有進入國家隊教練團，本來就打算要擴大辦理姥姥盃，可惜又遇到新冠肺炎疫情，還是努力將比賽規模做出來，很難得看到國內20歲上下的籃球好手在同一盃賽，很感謝所有人的幫助。

對於義守大學男籃，姥姥盃也是跟各隊學習的好機會，謝玉娟說：「過去義守大學很有衝勁，許多孩子都是以送進更高層級籃賽選秀為目標，這一、兩年比較難競爭，義大球員可以在自家體育館跟其他球隊的哥哥們切磋，也是少見的機會，想給大家一個溫暖的比賽氣氛，也希望孩子們珍惜。」

至於之後義守大學籃球隊的招生，謝玉娟依舊保持隨緣的態度，至於加入其他隊伍找外籍好手加入，謝玉娟透露還在努力，因為疫情影響恐怕有點難趕上109學年登錄，而旅美球員好手邱子軒今年回國加入義大，謝玉娟認為他的個性很適合球隊，雖然和義大一起練習的日子不多，還是很期待新學年他為球隊帶來的新能量。

(中時 )