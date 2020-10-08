台中水情燈號10月14日將轉為黃燈，夜間11時至隔日凌晨5時減壓供水台中市政府召開旱災應變工作會議因應。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中水情燈號10月14日將轉為黃燈，夜間11時至隔日凌晨5時減壓供水台中市政府召開旱災應變工作會議因應。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

今年以來大台中及水庫集水區降雨偏少，經濟部發布10月14日起台中水情燈號轉為黃燈，夜間11時至隔日凌晨5時減壓供水。台中市政府提前因應，8日下午召開旱災應變工作會議，副市長令狐榮達指示各機關強化節水措施及提早整備，經濟發展局早自9月已提前要求工業區省水5％、已完成抗旱井盤點，市民無須過於恐慌。

令狐榮達表示，10月14日起台中實施夜間減壓供水，市府提早應變，各機關必須強化節水抗旱工作，包含掃街、澆灌用水確實使用再生水，加強水資源回收中心再生水利用，清查營建工地水井數量、要求建商設置儲水設施供水使用等。

令狐榮達提到，市府與自來水公司保持密切聯繫，目前供水量正常，市府也將適時調整應變作為，儘管如此，希望各機關學校、公私立團體、工業區及個人都必須有節約用水的觀念，共同抗旱。

經發局長張峯源指出，市府早自9月已提前要求各機關學校落實節約用水，並請轄管工業區廠商省水5％，目前已完成抗旱井盤點，同時要求自來水公司加強水源備援系統整備；他也呼籲市民共同節約家庭用水，例如以淋浴代替盆浴、洗衣選用省水流程、馬桶採用二次用水或省水二段式系統等，相關資訊可參閱經濟部節約用水資訊網，共同抗旱。

(中時 )