港女命案兇嫌陳同佳宣稱會在本月赴台灣投案，未料陳同佳投案的方式卻引爆台港政府口水戰。陸委會副主委邱垂正今天再重申，陳同佳與港府「拿回初心」盡速與我窗口聯繫，另外，若陳同佳欲透過我駐港辦事處遞件投案也可行，「那就趕快具體行動」。

陳同佳來台投案一事越演越複雜，香港保安局聲稱港府從未與台灣成立任何聯繫窗口，但陸委會卻反駁去年10月早已相互提供聯絡窗口，要求陳同佳投案應聯繫我窗口。這起案件，從應是相對單純的殺人犯投案上升至官方政治角力。

邱垂正今天在陸委會例行記者會上被連番追問投案細節，他表示，我方一再重申會依法將殺人嫌犯繩之以法，還給被害人及其家屬公道，實現司法正義，如果犯嫌確定要來台灣面對司法，可以透過聯繫窗口聯絡，我方已準備就緒，一切依法處理。

他呼籲犯嫌及港府具體行動，盡速與我窗口聯繫，關鍵在於陳嫌真實的投案意願以及港府的責任感，「至於港府或者是犯嫌代理人，各種投案的前提或是假設性的說法或模式，本會沒有進一步說明或評論」。

若是由陳同佳親自到駐港辦事處現場辦理來台手續等，是否也算是投案？邱垂正答覆「那就趕快具體行動」。

(旺報 )