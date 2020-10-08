在競爭激烈的日本成人界，每年都有不少外型亮眼的新人加入戰局，但想在業界長期生存除了經紀公司的包裝外，自身的條件也相當重要。近日，日本網路銷售平台FANZA，便針對2020上半年所推出的AV動作片進行「賣座排行榜」調查，沒想到薑還是老的辣，出現不少「老面孔」依然屹立不搖。
TOP 3 橋本有菜(橋本ありな)
被封為「最強美腿」的23歲女優橋本有菜，擁有甜美外表與166cm的高挑身材，加上C級飽滿雙峰與一雙又直又長的美腿，深受粉絲們喜愛。即使不久前曾被網友挖出「崩壞舊照」，依然不影響她的高人氣。
TOP 2 安齋拉拉（安齋らら/RION）
曾以宇都宮紫苑、RION等多個藝名出現的安齋拉拉，一出道便以驚人J罩杯勇闖暗黑界並成功殺出一條血路，粉絲更封她為「神之乳」在網路上擁有超高人氣。
TOP 1三上悠亞
這次的第一名依然還是由偶像出身的「國民AV」三上悠亞，清純臉蛋加上凹凸有致的極致好身材，讓不少人拜倒在她的石榴裙下，也讓她人氣始終居高不下。
(中時新聞網)
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