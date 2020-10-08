再建祝山紀念車票樣張。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）為提升祝山線營運品質，從今年10月中旬開始進行祝山車站改建工程，林鐵及文資處將於10月13日上午11時至11時50分於祝山車站辦理《再建祝山》紀念活動，當天上午9點在阿里山站及北門站同時開賣限量紀念票卡及象徵「祝福」之意的「祝山福袋」，票卡及福袋各限量99組，售完為止。

海拔2451公尺的祝山車站以唯美弧形月台聞名，是林鐵人心中最美的月牙彎，所具供調車使用的多股軌道也是林鐵各站少有的經典特色，旺季或特殊節日繁忙的清晨旅運時刻，各輛紅色柴油機關車在各股線依序並列的景致，更是鐵道迷碰運氣才能遇到的畫面。

林鐵及文資處長黃妙修表示，紀念活動當天加碼開行《再建祝山》主題列車，想拍攝百年蒸汽火車畫面的民眾，可於上午11時55分至對高岳站或12時30分左右於沼平站平交道處，等候拍攝SL-31附掛祝客車廂畫面。

林鐵及文資處表示，紀念票卡每組售價1000元，內含特製柳杉木質底座、星空銀河版襯卡與半透明票卡，以及印有「台灣省林務局」字樣的已絕版「祝山→阿里山」舊車票；祝山福袋每組售價2451元，每袋除了基本品項，還有林鐵各項熱賣商品組合隨機混搭。

另，阿里山站及北門站福袋驚喜獎各3名幸運兒，可獲得20吋印有Q版林鐵柴油機關車頭的登機箱1只；好運獎各4名，福袋內裝有近來超夯熱賣的17號蒸汽火車附掛平甲車手作原木模型。

黃妙修表示，祝山車站改建工程預估17個月，配合改建工程，祝山線觀日列車自2020年10月14日起改停靠對高岳站，遊客可於對高岳觀景台或步行至祝山及小笠原山觀景台觀賞日出，祝山線單程票價由150元優惠調降為120元。

(中時 )