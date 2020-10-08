一幅價值88億元的已故中共領導人毛澤東書法卷軸遭竊後，這名不識貨的竊賊以不足2000元的價格銷贓，獲得贓物的買家認為如此便宜一定是假貨，想用來裝飾又嫌太長，將它裁成2段。

《南華早報》引述香港警方報導，一幅由中共領導人毛澤東以毛筆書寫的一份長條型佈告被製作成卷軸，在上個月遭竊。不識貨的竊賊以低價銷贓後，這位49歲的買家原打算拿來裝飾，覺得卷軸太長將它裁成2段。在警方對外公告徵求破案線索後，男子拿著這2段裁開的卷軸向警方自首。

報導稱，近一個月前著名郵票和藝術品收藏家符春曉在香港的住宅遭竊，毛澤東手跡卷軸是被盜藝術品中最昂貴的一項。符春曉說，這次被竊物品總值約6.45億美元(合188億台幣)，其中毛澤東的卷軸估計價值3億美元（合台幣88億），另外還有2.4萬張中國郵票，10個硬幣和6幅卷軸。

警方內部人士說，涉案收買贓物的男子只花了500港元就買下了毛澤東手跡卷軸。目前已找到部份被盜物品，但仍未找到2.4萬枚郵票和其他6幅書法卷軸。

報導說，警方周二拘捕了其中一名竊盜嫌犯和他的朋友，並在繼續尋找另外2名被認為與此案有關的人士。

(中時新聞網)