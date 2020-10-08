新北「鶯式美學生活節」將於明(9)日熱鬧登場，下午3點整有以陶瓷、茶葉及藍染為主題的三色氣球大遊行，除了有青春活力的街舞隊、響徹雲霄的警察樂隊表演外，還有氣勢磅礡的擂鼓隊，以及紙風車劇團的紅心皇后、胡桃鉗、色彩繽紛的氣球偶也會到場助陣，現場報名參與遊行的民眾，還可獲得氣球、抽獎券，經發局表示，Youtuber小貝已先在鶯歌體驗手做陶瓷杯，快到到來趣新北金發局影片一窺究竟，另外，消費滿兩百元還能抽液晶電視、住宿券等獎品，蒐集店家AR圖示還可獲得AR彩繪酷卡1張，還沒安排連假要到哪遊玩，就到鶯歌，好吃好玩等著大家。

經發局補充，消費滿兩百元還能抽液晶電視、住宿券等獎品，蒐集店家AR圖示還可獲得AR彩繪酷卡1張，活動現場還有免費品茶以及紅茶大福DIY、藍染及庫泥燒體驗和彩繪的DIY活動，限150名，歡迎提早大手拉小手共襄盛舉；

此外今年度有別以往，導入科技應用，鶯歌大小事及玩樂資訊都可透過APP，用手機還可以看到應用在不同層面的陶瓷商品，包含陶碗、太空梭、花瓶、馬桶等，另外，在新北市消費發票滿200元還可登錄新北振興168抽Iphone、郵政禮金等1,000多個獎品。可上新北市政府經濟發展局網站https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／，或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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