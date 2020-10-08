美國民主黨總統候選人拜登的民調仍領先現任總統川普，但義大利裕信銀行（UniCredit）分析師指出，拜登若是在11月大選勝出，對美元可能是利空，主要是在民主黨政府主政下，企業會面臨加稅，市場監管也將趨嚴。周四公布美國領取失業救濟數據後，美元指數由93.60微升至93.62。

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