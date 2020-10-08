UniCredit：拜登若勝選 對美元是利空 20:592020/10/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨總統候選人拜登的民調仍領先現任總統川普，但義大利裕信銀行（UniCredit）分析師指出，拜登若是在11月大選勝出，對美元可能是利空，主要是在民主黨政府主政下，企業會面臨加稅，市場監管也將趨嚴。周四公布美國領取失業救濟數據後，美元指數由93.60微升至93.62。 (工商 ) #拜登 #UniCredit #對美 #利空 #勝選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電爆天量破30元 登32.2元創16年新高 14:582020/10/08 財經 《晨間解盤》長假前觀望 選股不選市(日盛投顧提供) 09:082020/10/08 財經 彭斯：川普對陸持續強硬 大陸要為疫情負責 12:432020/10/08 財經 川普紓困急轉彎 美股洗三溫暖 04:102020/10/08 全球財經 副手舌戰不夠看 彭斯頭上蒼蠅成唯一贏家 11:342020/10/08 國際 《美股掃瞄》川普政策急轉 美股大漲、道瓊漲幅7月來最強 08:352020/10/08 財經 美大選副總統辯論將登場 彭斯收川普爛攤壓力爆表 00:132020/10/08 國際 《國際產業》印度對鴻海三星提供補貼 促進在地生產 11:422020/10/08 財經 真巧！彭斯賀錦麗辯論進入關鍵處 CNN對陸直播突斷訊 19:212020/10/08 兩岸 歐盟議會通過支持與台簽訂BIA 王美花：對雙邊很有幫助 15:032020/10/08 財經 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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