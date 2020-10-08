美國總統川普出院後宣布終止朝野的第5輪紓困方案協商，雖然沒多久立場急轉彎改稱要針對性紓困，但之前每周發600美元失業救濟金回不去。失業者領取的補助大縮水，最糟情況恐怕每周只拿到5美元。

白宮與民主黨議員針對新一輪紓困案協商數周，露出達成協議的曙光，豈料川普突然要求談判喊卡，通過擴大失業補助等條款的希望頓時破滅。

紓困案過不了，加碼補助的期待落空，美國失業民眾只能靠州政府或聯邦政府目前發放的救濟金過活。但各州財政能力不一，有失業者等於每周只拿到5美元補助金。

更糟的是，若國會未能完成新紓困案立法，數百萬失業勞工到了年底恐領不到補助金，如果他們再找不到工作將會斷炊零收入。

根據美國勞工部資料，超過2,600萬人領取失業救濟金。新冠疫情席捲美國將近7個月時間，每周初次申請失業救濟金的人數都破百萬。

勞工部數據顯示，8月各州每周發給勞工的失業救濟金平均為305美元（稅前每月1,220美元）。部分州發放金額低於平均值，以路易斯安納州和密西西比州為例，每周僅發給勞工180美元（每月720美元），在全美50州墊底。

部分州支付的失業救濟金，介於法定每周工資下限與上限的區間，而這個區間因各州而異，且差距甚大。

拿夏威夷州來說，每周基本工資5美元。全美僅亞利桑那州、堪薩斯州、密西根州、蒙大拿州、紐約州、紐澤西州、俄亥俄州、奧勒岡州、華盛頓州等9州，每周基本工資超過100美元。

勞工部資料顯示，今年第2季的失業補助金，只能替代一般美國人39％失去的工資。伊利諾大學勞工經濟學家佛塞（Eliza Forsythe）表示：「光靠那點失業補助金，長期看來實在很難活下去。」

(工商 )