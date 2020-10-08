因應新冠肺炎疫情影響，LINE總部一年一度的開發者大會LINE DEVELOPER DAY 2020，今年將於11月25日至11月27日首次全程於線上舉辦，並擴大為連續三日。LINE表示，今年的開發者大會將涵蓋超過150場系列講座，主題聚焦疫情下LINE所面臨的挑戰和收穫的經驗，廣邀日本與海外各領域的專家分享各種主題演講，其中，共有8位來自台灣的開發者，將於本次年度科技開發者盛會分享台灣經驗。

自2015年以來，LINE每年都會針對開發者舉辦「LINE DEVELOPER DAY」，分享LINE在通訊軟體及其各項服務在不同技術領域中所面臨的挑戰，及相應發展策略。去（2019）年的大會以「開發工程（Engineering）」和「產品開發（Production）」為主題，以實務性的觀點探究產品開發，深度涵蓋了包括網站科技服務、UI/UX和專案管理。同時於大會現場設置互動展區，讓與會者體驗LINE的OSS、API及其他技術編寫程式。

因應新冠肺炎疫情影響，LINE DEVELOPER DAY 2020今年將於線上為期三天舉辦。大會開場將邀請LINE技術長朴懿彬針對LINE的科技戰略及目標演講，分享在疫情影響下LINE的科技政策和市場變革。

今年共有8位來自台灣的開發者，將於LINE DEVELOPER DAY 2020分享台灣經驗，其中，訊息查證開源社群「真的假的Cofacts」聯合創辦人郭冠宏，即為今年的台灣講者之一。

其他7位講者皆為在LINE台灣任職的開發者，與開發者關係（Developer Relations）技術傳教士，分享的主題多元豐富，包含敏捷開發、LINE Design System、LINE購物APP開發經驗、LINE開發者社群在台灣運作的觀察與分享等等。

(工商 )