遊戲研發商傳奇網路（4994）公告9月營運表現，單月營收2.43億元，較去年同期減少約三成。累計今年前3個季度稅前每股盈餘為3.62元。展望第四季，傳奇將在將在11月推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》，已於10月6日展開事前預約，另還有多款遊戲同時研發中，將陸續在東南亞、台港澳等地推出。

傳奇網路公布自結損益，9月營業利益4,698萬元、稅前利益3,617萬元，單月稅前每股盈餘為0.33元。

截至今年9月為止，傳奇營收為24.86億元，稅前利益3.99億元，稅前每股盈餘為3.62元。

傳奇網路表示，9月營收較前月減三成，接下來將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊亦將持續接收使用者意見回饋，以優化遊戲內容，以符合市場需求。傳奇表示，而手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，也維持良好表現，目前穩定營運中。

展望第四季，傳奇將於11月推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》，已於10月6日展開事前預約。此外也有多款遊戲同時研發中，將有望貢獻接下來的營運動能。

(工商 )