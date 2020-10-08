永豐金控（2890）8日公布2020年9月自結獲利，單月稅後盈餘達10.02億元，較去年同期4.11億元，大幅成長143.8％。受到疫情衝擊，永豐金今年以來獲利表現原本大幅衰退但9月份獲利較去年翻倍後，今年前9月獲利達92.46億元，較去年同期衰退幅度已縮小至2.8％，前9月EPS達0.82元。

永豐金指出，2020年9月稅後盈餘10.02億元，比起去年同期大幅成長143.8％，主要來自銀行，其中，主要子公司-永豐銀行9月稅後盈餘10.12億元，比起去年的3.31億元，年增率高達205.7％，另一子公司-永豐金證券9月稅後盈餘1.44億元，年增率為29.7％。

永豐金表示，現在全球疫情緊張，但台灣像平行世界、疫情控制相對好，讓永豐金控證券、銀行雙引擎也維持動能，由於台股大盤成交量好帶動證券業表現，永豐金證券複委託業務持續成長，而永豐銀行銀行手續費也有很大進展，整體資產快突破2兆元，都是正面向上趨勢。

永豐金表示，今年全力推動五大經營主軸，包括第一、提升手續費收入，第二、衝刺海外收益，第三、強化資產配置、增進經營效率，第四、積極進行數位轉型，第五、深化公司治理、永續發展與風險控管。

(工商 )