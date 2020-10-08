大陸一名已婚張姓女子，從2017年開始，利用網路交友搭訕未婚男子，先取得對方信任後，開始用「見面需要交通費」、「繳納房租」、「看病」等理由，詐騙上百萬，至少有300名男子受害，且最無厘頭的是，張女謊言被拆穿後，會大方承認，並告誡對方「下次不要再這樣相信別人了」。

31歲的張女，已經是兩個孩子的媽，由於丈夫工作忙碌，張女開始在網路上尋找感情上的寄託、填補寂寞的心靈，她化名成單身女「周曉麗」，與在交友軟體上認識的男子，確定「戀愛」關係後，接著想出各種理由讓「男友」們付錢給她，兩年多來詐騙約300名男子。

不過與其他詐欺犯不同，張女被「男友」們拆穿謊言後，會主動承認自己是騙子，並勸告對方不要輕易相信人、管好錢包，最後還真心祝福對方，想不到被騙的男子，收到張女「自白」，以為她是單親媽媽，養小孩不容易，加上被騙金額不多，因此不追究，讓張女多次逃過一劫。

一直到去年9月17日，警方找上門，張女的丈夫才知道妻子犯罪行為，張女向警方表示，騙來的錢大多花在網路賭博，最後張女被判處有期徒刑8年半，並處罰金14萬7939元。

(中時新聞網)