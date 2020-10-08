大陸近來發生一起嗜賭嬌妻為還賭債，竟讓3男走入自己後門的離奇事件。綠帽夫與嬌妻剛新婚不久，兩人也極為深愛，但嬌妻卻相當嗜賭，經常與好友相約出外打麻到天亮，完全不理會家裡任何事情，綠帽夫因認為小孩年幼決定忍耐，某天綠帽夫擔憂妻子還沒吃飯，決定送飯前去，殊不知打開房門，卻驚見自己妻子正被3男輪流進後門，不僅讓綠帽夫整片綠油油，也讓綠帽夫氣炸了，決定向自己妻子提出告訴。

綠帽夫才剛與自己交往2年的妻子新婚不久，妻子就立即流露嗜賭喜好，經常早出晚歸，還完全不理會家務事，由於綠帽夫與嬌妻的小孩尚且年幼，綠帽夫決定容忍，直到自己的孩兒長大成人才進一步打算。

某天嬌妻又晚歸，且絲毫不給綠帽夫任何訊息回覆，綠帽夫擔憂自己的妻子還沒吃飯，決定隨意準備幾樣簡單飯菜，就立刻送去妻子賭博地點，不料當綠帽夫打開房門時，卻發現自己妻子直爬桌上，3名大漢也輪流走她後門享受，但卻沒見妻子掙扎，反而是非常享受接受一切，當下給自己的老公戴上一頂綠油油的帽子，也相當憤怒向自己妻子提出告訴，妻子在得知將被自己的老公提告，立即收拾好行李，便馬上消息無影無蹤。

綠帽夫將妻子的事情，全數公開給兩人家庭父母知道，綠帽夫也曾致電妻子娘家要找人，卻被妻子的媽媽回絕無可奉告，綠帽夫現今也只能期盼，嬌妻能夠趕緊回來，與自己盡速簽下離婚協議書，也能打應小孩仍必須共同撫養，女方也必須負擔贍養費。網友紛紛留言表示，「只要自己有賭是不可能戒掉的」、「一個巴掌拍不響，男子頭上綠油油的」。

(中時新聞網)