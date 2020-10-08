航空初創公司轟鳴超音速(Boom Supersonic)剛剛推出了XB-1原型飛機，它將在明年進行試飛，要挑戰超過音障。如果成功，它將會是近20年來，第一架再次具備超音速性能的商業客機的原型。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，「轟鳴超音速」是致力於再現超音速商用航空飛行的眾多航空公司之一，除「轟鳴」以外，維珍銀河（Virgin Galactic）、艾利恩航空(Aerion)和史派克航太(Spike Aerospace)都有相似的願景，並且在過去幾年，紛紛提出自己的超音速客機構想。「轟鳴」初創公司可說是各個參賽者當中最年輕的，該公司於2016年成立，但他們很有雄心，希望能以5,000美元(14.3萬新台幣)的往返機票價格，在3.6小時內將乘客從倫敦飛往紐約。

然而受到新冠肺炎疫情的影響，多數航太空司的工作都延遲了，而「轟鳴」公司在此時推出XB-1，成為最早完成的原型機，可以說是好的開始。

XB-1全長21.6公尺，機身採用碳纖維複合材料製作，由3具通用電氣J85-15型渦輪噴射式發動機做為推力，3具可產生超過12,000磅(5.4噸)的推力，該公司希望將XB-1推向超音速。特別要說明的是，XB-1並不是未來客機的模樣，它是客機大小的1/3，僅進行性能測試與技術開發之用。

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早在1950年代，人類就進入超音速時代，但是大多數時僅限於軍用機，雖然有前蘇聯的Tu-144與英法合製的協和號客機，但是都無法長期維持，這是因為超音速飛行的噪聲實在過於驚人，比如美國就不允許超過1馬赫的商業飛行，在美國上空進行。

因此，新一代的超音速客機不僅要求速度，還必須降低噪音，同時美國聯邦航空管理局也正在調整新的法規，只要噪聲能降至次音速客機水準即可。

據「轟鳴」的說法，XB-1在進氣口和噴氣口都採用可變幾何設計，能夠有效的降低超音速時期的噪聲，宣稱「比協和號安靜30倍」，先進的空氣動力學形狀，也將影響其產生的音爆範圍給縮小，地面人員比較不會感受到。

XB-1目前還不會飛行，還要先經過一系列的地面測試，如果一切順利，明年底才進行試飛。

(中時新聞網)