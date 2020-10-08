民進黨副祕書長林飛帆在臉書指「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室表示，林飛帆公然撒謊；林在臉書回擊，他理解前總統馬英九很需要話題，增加他的聲量。從「首戰即終戰」、「千萬人頭落地」、台美復交「國民黨不會認同」，到現在用辦公室的名義發稿來對他噴口水；「希望他把政治口水留給自己」。

民進黨副祕書長林飛帆在臉書指「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室表示，林飛帆公然撒謊，為民進黨欺騙人民的事蹟再添一樁，若還有一點政治人物應有的擔當，就應該公開道歉。馬辦誠意奉勸林飛帆，不要好的不學，學欺騙人民。

林指出，「但我相信大家對這些政治口水真的不會有太多興趣，我個人也沒興趣」。目前政府已經展開包括：完善標示在內的配套準備，以及因應國際經貿新情勢的國際對話和布局工作。許多國會議員也都認真地透過國會審議，希望一起把這些工作做得更好。

他說，「我相信，完善配套措施、增強台灣佈局供應鏈重組後的國際經貿環境，這才是朝野應該共同努力的目標」。

他表示，至於馬前總統，「我希望他把政治口水留給自己就好」。

此外，他稍早也在臉書表示，口水仗無助於食安把關。關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。

他強調，國民黨與其找他噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？

(中時 )