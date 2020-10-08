台中市立和平國中校長何國旭（左）到場代表學校接受捐贈，對大台中不動產公會的愛心表達感謝心意。（盧金足攝）

大台中不動產公會理事長王至亮（左二）攜手同業，為偏鄉教育資源增加更多愛的能量。（盧金足攝）

大台中不動產公會第六屆公益理事長盃高爾夫球賽8日熱鬧登場，運動健康還結合公益，為偏鄉學校送暖，今晚在活動會場特別捐款十萬元給台中市和平國中，理事長王至亮表示，大台中不動產公會與同業拋磚引玉，讓社會大眾對偏鄉學校的教育投入更多關注，為偏鄉教育資源增加更多愛的能量。

王至亮指出，大台中不動產公會公益理事長盃高爾夫球賽，是該會的年度盛會，平時大家在商場打拚，努力工作更要健康運動，大家在球場上競技，不只展現身手，還達到聯誼交流效果。

「建築人擁有優秀嚴謹的工法，蓋出適合人們且有溫度的房子！」王至亮說，在打球的同時，同業互相交流，激起不一樣的想法，互相學習彼此的優點，探討解決問題的最佳方法，一起邁向更好的未來。

為使活動更加有意義，在不浪費經費的情況下，同時對偏鄉學校給予支持鼓勵，大台中不動產公會號召不動產與建築同業，攜手為和平國中的教學資源奉獻心力。

台中市立和平國中校長何國旭到場代表學校接受捐贈，對大台中不動產公會的愛心表達感謝心意，和平國中位在台中市行政區較偏遠的和平區，學校不因城鄉差距，反而因學生人數較少，更加關懷學生，課業與才藝學習讓師生有更多的互動。

大台中不動產公會希望大家一同發揮螞蟻雄兵的力量，100元不嫌少，500元恰恰好，一起為偏鄉教育盡一份心力，讓愛延續下去，成為共享、共好、共榮的美好社會。

大台中不動產公會理事長盃高爾夫球賽戰績出爐，參賽者表現球技高潮迭起，今晚在頒獎賽禮上的溫馨時刻，和平國中校長與老師到場，向該公會挹注捐款，熱心助學，也代表學生表達滿滿謝意，即使學校位在山區，感受大家扎根教育的熱心，讓山上學子有更多發展的希望。

(中時 )