美國「總統辯論委員會」(Commission of Presidential Debates, CPD)8日宣布，預定於15日登場的第2場總統候選人辯論會，將以遠距的方式進行。消息傳出後，川普旋以「我才不要浪費時間參加遠距辯論」為由，不願出席第2場辯論會。
CPD在聲明中指出，「為保護所有人健康與安全，第2場總統辯論將採遠距方式進行，候選人將在不同地區參與會議」。辯論將在邁阿密登場，主持人則為CSPAN主持人史卡利(Steve Scully)。
隨著CPD公布遠距進行，川普在接受「福斯財經新聞網」的專訪中表示，「我才不要浪費時間在遠距辯論上」。川普陣營則指出川普當晚另有造勢活動要參加。
CNBC新聞引述川普陣營說法，認為CPD此時做出的改變有利於拜登，卻沒有提出證據證明指控。至於拜登陣營則表示，CPD乃單方面做出此一決定。拜登本人日前主張，若川普仍舊染疫，就不該舉行辯論會。不過，拜登堅稱一切都尊重醫療人員的建議。
就在川普與妻子梅蘭妮亞宣布感染新冠肺炎後的第6天，CPD敲定第2場辯論會以遠距模式舉行。自川普確診以來，逾10名白宮官員接受肺炎檢測。不過，川普本人認為自己不具傳染力。甚至，其陣營還在討論下週在匹茲堡舉行造勢活動的可能性。
(中時新聞網)
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