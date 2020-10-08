精誠（6214）公布9月以及第三季營運，第三季營收為55.68億元，年減1.81％。9月營收19.73億元，較去年同期增1.63％，較上月增加22.8％。累計今年前三個季度營收171.9億元，較去年同期增加7.2％。

精誠表示，第三季營收貢獻主要來自於大型專案驗收認列，透過整合異質平台數據，導入AI、雲端等新興技術，為電信業、政府機構與其他大型企業建置智慧管理系統，優化營運效能。此外，因應遠距／在家上班（Work From Home）趨勢，所延伸的雲服務與雲端協作工具商機，也對營收帶來貢獻。

展望第四季，雖疫情影響持續，但精誠指出，營運動能仍穩健成長，且目標透過軟體人才培育計畫，建立指數型組織與人才力，協助企業深化軟體力、數據力與演算力等關鍵能力，發展容器化、微服務等科技趨勢，進一步攜手客戶創新商業模式，創造第二條成長曲線。

(工商 )