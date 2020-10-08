香港01引述消息人士透露，10月中旬，中共總書記主席習近平將南下深圳視察。按照慣例，以往多次長假後，習近平重新露面時多選擇到外地視察，今年也不例外，10月8日，有消息人士表示，習近平將於10月中旬前往深圳慶祝深圳特區成立40周年。但是否還會視察廣東其他地區尚不確定。

據公開消息，習近平在10月下旬的行程排得很滿，已知10月26日至29日他要參加十九屆五中全會，而之前的25日，是抗美援朝70周年紀念日，北京預料也會有大規模紀念活動，如無意外習近平也會出席發表講話。因此，在中全會前到中國改革高地深圳視察，可能性極高。

今年是深圳特區成立40周年。1980年8月26日，第五屆中國全國人大常委會批准國務院提出的決定，在廣東省深圳、珠海、汕頭和福建省廈門建立經濟特區， 8月26日成為深圳特區的誕生日。

1990年深圳經濟特區建立10周年招待會，是11月26日在深圳舉行，時任中共總書記江澤民出席致辭；2000年11月14日，20周年慶祝大會在深圳舉行，江澤民出席並作演講；2010年30周年慶祝大會於當年9月6日在深圳召開，胡錦濤出席並作演講。

(中時 )