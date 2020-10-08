美股進入9月後陷入一波大修正，以科技股為首的跌勢更創下今年3月低點以來最大震盪幅度，就有專家把原因歸在日本軟銀集團等大型基金操作選擇權所致。不過，巴克萊財富（Barclays Wealth）投資長 Will Hobbs 認為，實際利率上升可能才是主因。

那斯達克100指數9月下挫5.7％，標普500指數下跌近4％，主要由4大科技巨頭包括臉書、亞馬遜、蘋果以及Google母公司Alphabet，以及微軟、電動車大廠特斯拉所領跌。據《CNBC》報導，Will Hobbs 認為，科技股為3月美股觸底後，大幅反彈的領導者，儘管新冠肺炎對經濟前景衝擊，仍有許多不確定性，美股依然收復今年股災所有跌勢，並在8月屢創歷史新高。

Will Hobbs指出，當前影響市場走勢的其中一個原理為實際利率，這些科技巨頭受投資人歡迎的原因之一，就是他們的現金流形態，有點像是長期債券，在某種程度上，投資人可以藉此預測現金流。Will Hobbs認為，科技股這類的成長股之所以受歡迎，也是因為近年來實際利率不斷下滑所致。

Will Hobbs認為，投資人長期對科技產業有高度興趣，往往相信市場會有買低賣高的想法，就像投資聖杯 (Holy Grail of investing)，某種意義來說，科技巨頭的投報率已經證實這想法，尤其是在後疫情時代，這些大型科技公司能賺到更多錢。

不過，Will Hobbs警告，目前的經濟情勢前所未見，投資人不應該完全遵照歷史經驗，加上若投資人集中把籌碼都擺到科技股，可能就會導致一面拋售的情況再度發生。

(中時新聞網)