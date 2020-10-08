全面要求標示產地！除醫用口罩本就有管制外，經濟部國際貿易局對非醫用口罩，例如布面、活性碳、防塵用口罩也祭出禁令。自本月22日起，進口非醫用口罩時須標示原產地，否則不准進口。但該局提供「補標」機會，民眾如在網站購買，進口被發現未標示可向該局申請，經查驗確實後自行補標上。

貿易局官員說，為避免不法業者進口來路不明口罩混充國產製，也基於醫用與非醫用一體公平性，才訂定強制標示原產地規定。屆時輸入非醫用口罩，像是布口罩、活性碳口罩、防塵口罩等，應於最小包裝上標示正確原產地。

如果屬「三片一包」、「七片一包」就是外包裝上標示，如果未分裝，最小就是一盒的話，就是盒子本體上要標註。總之，外觀上要具顯著性且易於辨識。

如果進口遭海關發現未標示，貿易局也提供「補標」機會。官員說，不僅是進口商，民眾也會在購物網站購買非醫用口罩，如進口被發現未標示，口罩將被扣在海關倉儲中。此時都可向該局申請，經會同海關查驗進口原產地，給予補標機會。

(中時 )