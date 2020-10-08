大學生究竟要多少零用錢才夠用？一名女網友在臉書發文，表示親戚小孩在屏東念大學，不僅不用負擔房租等費用，每個月還有1萬2000元的生活費，但女網友覺得這樣的金額實在太多，認為大學生應該經濟獨立，文章意外引起網友兩派論戰。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示與老公聊到這話題，但兩人意見不同，因此想問問大家看法，原PO說老公親戚的小孩就讀屏東某大學餐飲科系，學費、房租父母付，一個月生活費1萬2000元，其中包括交通費、社團費用，但原PO覺得生活費有點太多，「朋友的小孩1個月才給8000元」但老公覺得1萬2000元不算多，認為大多家庭應該都有給大學生到這個金額。

網友看法也大不同，有些人認為「1萬2000元，真的有點太多」、「一般大概在6000元上下」、「我在北部大學一個月也才6000生活費，後來還變有去學校一天100元」、「已經不用煩惱學費了，生活費不能自己想辦法嗎」。

部分網友則表示，1萬2000元扣掉交通，其實不算多，且生活費多少並不是重點，教導孩子獨立比較重要，「看父母能力啊，哪有什麼對錯」、「親戚開心就好，別人愛怎麼寵小孩都可以」、「怎麼花錢是看孩子跟家長的協調吧」、「主要還是要訓練孩子控制金錢的概念」。

(中時新聞網)