通訊軟體的發達，雖然讓溝通更快速，但有時候也會造成不少麻煩。一名網友就抱怨，近日頻繁的收到陌生人寄來的廣告訊息，且幾乎都是下了聳動標題的釣魚文章、減肥廣告，甚至最後還影響到她的工作，讓她十分崩潰，對此，有網友則建議，可以打開「阻擋訊息」就不會收到非好友的訊息。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上貼出自己的LINE截圖，可以看到她的LINE收到了數封陌生人的廣告訊息，且內容大同小異，幾乎都是聳動的廣告標題，下方附上一個來路不明的連結。

原PO表示，「有人跟我一樣被刷整排的嗎？」，她透露，因為封鎖訊息到厭世，就把LINE的通知給關掉，主管還為此問她，為何訊息都不讀不回？並要她重新打開，這讓她十分煩惱。

網友抱怨最近常收到這種訊息。（摘自臉書社團《爆廢公社二館》）

文章曝光後，意外釣出其他苦主，不少人都透露自己最近也收到很多類似訊息，「最近收到一堆+1，真的超煩」、「對啊！每天都要封鎖，快煩死了，有什麼解決方案？」。

有網友則建議，如果想避免被廣告訊息洗版，就需要去LINE設定裡的隱私設定中打開阻擋訊息的功能，如此一來便不會收到不是好友所發送的訊息。

(中時新聞網)