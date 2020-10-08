美國總統川普確診感染新冠肺炎，住院3天後出院返回白宮，引發輿論錯愕。前民進黨立委沈富雄表示，川普是輕症，他的說法互相矛盾。

沈富雄在政論節目中表示，川普不是重症，是輕症，但是他的團隊跟他自己要裝成蠻嚴重的，也就是要讓大家不要在意，只要像他這樣有抗疫的精神，就是英雄，就能夠打敗病魔，那一切都可以度過了。川普其實是矛盾的，一來要強調他是經過很嚴重的過程，但是他贏了，但他又要強調，不要把這個病看得那麼嚴重。若照共和黨、川普的講法，這個病是可以度過的，所以他這兩種講法，是互相矛盾的。

沈富雄認為，白宮醫療團隊手中應該有兩張川普的肺部掃瞄，如果兩張都是不好的，那川普不應該出院；如果兩張都是好的，川普得的是輕症，那就是大家把他的病誇大了。川普裝什麼英雄，因為他的病本來就很輕微。如果川普的肺部掃瞄是一好一壞，那就要恭喜這個醫療團隊的厲害，川普變健康，那也就真的是抗疫英雄。

沈富雄指出，川普是採檢陽性才進去醫院，而且有症狀，起碼要二採陰才能夠離開醫院。因此他覺得川普連一採陰都沒有。

(中時新聞網)