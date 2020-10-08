澳門娛樂大亨洗米華（周焯華）2015年底與小三Mandy Lieu（劉碧麗）公開牽手，轟動一時，妻子陳慧玲（Heidi）一度心死，夫婦倆差點離婚。正當外界以為洗米華浪子回頭，在去年結束這段長達5年的婚外情，未料他今年7月又被直擊在泰國海灘甜摟Mandy，悄悄復合。現在Mandy更突然高調露面，搖身一變成為專欄作家，但照片底下就慘遭網友罵聲灌爆。

名模出身的Mandy Lieu，與洗米華情纏6年，一連為他生下3子女，還一度驚動正宮陳慧玲，與洗米華鬧離婚。後來低調長居英國的Mandy，自與洗米華復合新聞曝光，又成為香港熱議人物，甚至還被網友發現她悄悄轉型為專欄作家，從小三變才女。

日前英國雜誌《sublime》更在社群網站PO出Mandy微笑下廚的照片，向讀者介紹這位美女作家的專欄內容。只是網友並不買帳，紛紛留言痛罵，「嘿，當一個情婦是什麼感覺」。

還有人直言Mandy如果想獲得外界原諒的唯一方法，就是公開向洗米華的老婆道歉，「現在就離開人家老公，妳欠Heidi一個道歉！」

(中時新聞網)