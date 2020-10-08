網友氣憤的貼出影片截圖，可以看到一隻疑似被啃過的雞腿就藏在牛肉蓋飯裡。(圖擷取自爆怨公社)

現代人工作忙碌，沒辦法親自料理三餐，便會到餐廳外帶餐點回家享用。不過日前一位男網友表示，自己點了一份牛肉蓋飯回家，怎料正要吃第二口時卻驚見一隻疑似「啃過的雞腿」讓他傻眼向老闆反映，沒想到老闆卻回覆，「這雞腿是附贈的」，貼文一出也讓網友看傻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，自己日前外帶一份牛肉蓋飯回家，他便依照平日飲食習慣將飯攪拌後開始食用。當他正要吃第二口時卻發現有個硬硬的東西，仔細一看後，便撈出一隻疑似是被啃咬過的雞腿。這讓他相當崩潰的說，「瞬間沒食慾」。

而事發當下他也立刻向餐廳理論，怎料老闆給出的回應竟是「這雞腿是附贈的」，聽完後讓他更火，直說這樣的理由有人會相信嗎？他也錄下影片讓大家評理。從影片畫面中，可以看出這隻雞腿確實像是被吃剩的，不像是附贈在牛肉蓋飯裡的。

貼文發出後也讓不少網友直呼太恐怖，「好噁，還是吃過的，是買到廚餘嗎」、「好噁，我不信這是附的」、「感覺像是吃剩的，不曉得是你得罪人，還是老闆得罪人？」、「太可怕了」。不過也有網友建議原PO，「檢查一下肉有沒有在飯裡，確定沒有的話就真的有問題」。

(中時新聞網)