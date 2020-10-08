影音取自中天新聞CH52

就在去年，防疫非洲豬瘟還是政府最重視之事，但如今台南衛生局彷彿獨立般完全不在乎。有民眾檢舉標榜台灣製的肉鬆餅，拿到手後卻變成大陸福建出產，質疑魚目混珠，打電話到台南衛生局檢舉，沒想到衛生局人員非但不關心，反過來「教訓」檢舉人，斥責無聊、浪費資源，更恐嚇對方有違反個資法疑慮。

網友在臉書上爆料，表示自己網購台製肉鬆餅，收到後包裝上卻標示福建製造，由於非洲豬瘟警報尚未解除，加上正值防疫期間，有熱心民眾看到後打電話到衛生局檢舉，卻遭對方斥責、嘲諷。

檢舉人公布錄音檔，透過對話內容可以聽到，台南衛生局人員口氣相當傲慢，先嗆檢舉人「你說是大陸製就是大陸製哦？你要怎麼證明」，接著再嗆「買的人又不是你，浪費行政資源」。

緊接著衛生局人員搬出「個資法」，恐嚇檢舉人有違法疑慮：「你暴露人家個資，這樣對嗎」，檢舉人反駁是買家自己PO文公告，衛生局人員隨即回嗆「他PO文不代表你就可以散佈，可不可以不要這麼無聊」，對此檢舉人聽不下去，表示這件事並不無聊，她會繼續檢舉，衛生局人員則以戲謔語氣回應「哦，掰掰」，掛掉電話。

網友看到後，紛紛怒罵：「台南不意外」、「爐渣都在吃了，沒在怕的」、「怕什麼，過幾個月都要吃瘦肉精了」、「奇怪，去年防非洲豬瘟還是大事，怎麼今年政府完全不在乎了」、「笑死人，還吹哨者制度咧」、「這種態度你跟我說美豬進口防得了」、「有台灣價值就是不一樣」、「台南民主聖地、台灣價值的來源你敢嘴」。

對此台南衛生局表示承辦人員跟市民溝通不良，導致市民誤解，會再教育經手同仁，也承諾市民若發現同樣情況，可以踴躍向衛生局檢舉。

(中時新聞網)