把握難得的機會，積穗國小2年級的林同學與作品合影。（世界宗教博物館提供）

宗博館「愛與勇氣的冒險之旅」特展，日本女兒節展區受小朋友歡迎。（世界宗教博物館提供）

小朋友聚精會神聆聽導覽員講解。（世界宗教博物館提供）

位於新北市永和的世界宗教博物館，以闖關遊戲進行的「愛與勇氣的冒險之旅」特展，在日本女兒節展區邀請5所國小300多位師生，共同創作1千多件作品，中和積穗國小師生50多人，8日前往宗博館參訪，看見自己的創作，孩子們開心地在作品前拍照。

「愛與勇氣的冒險之旅」特展，展區創意發想源於華人禮俗抓周、日本女兒節、基督教洗禮、臺灣原住民成年禮。為了與鄰近地區學校密切互動，讓學童了解生命教育意涵，日前宗博館人員到班級講解日本女兒節由來與文化，邀請老師帶領學生完成作品，提供宗博館展出。宗博館教育推廣組主任蔡雅君也致贈感謝狀及文創商品給指導老師羅艷甄，感謝師生們熱情參與，讓展覽更多元、更有童趣。

國小2年級的林同學表示，在博物館看到自己的作品很興奮，一聽到展覽開始，就迫不及待想來看，導覽員帶領參加闖關遊戲很好玩，也讓她學習生活中，要適時跟父母及身邊的人表達愛意。

羅艷甄老師認為，小朋友的作品在博物館展出，是很難得的機會，參與共同創作的小朋友，會主動去圖書館借書找資料，提升自主閱讀的行為；有些作品是小組共同完成，創作過程也凝聚同學間的情感；羅老師說，這次帶學生參訪博物館，事前也教導他們參訪禮儀，也將知識應用在實際參訪過程，是很好的生活經驗提升。

「愛與勇氣的冒險之旅」特展展期至12月27日，展覽期間還推出多項教育活動。此外，宗博館10月18日下午舉辦講座，由圖文作家許喻理分享「那些繪本教我的事」，介紹世界各地大人小孩都值得一讀的代表性繪本，並分享自己沉浸繪本中的童年，歡迎有興趣的大朋友、小朋友報名參加，報名網址

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