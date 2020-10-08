美國總統川普感染新冠肺炎，驚動全球市場，又在接受治療3天後隨即出院，宣布暫停與民主黨的新一輪經濟刺激法案討論，並卻敦促美國參眾兩院儘快通過250億美元的航空業薪資補助，以及將推出小型企業的1350億美元的補助，讓美股再掀動盪。美股周四(8日)開盤上漲106.01點、以28,409.47點開出。

截至台北時間8日晚間9點50分，道瓊指數上漲83.18點或0.29%、暫報28,386.64點；標普500指數上漲0.51%，那斯達克指數上漲0.43%。4大科技巨頭均呈現上漲，電動車大廠特斯拉股價大漲逾2%。台積電ADR股價大漲1.06美元或1.22%、暫報87.97美元。

美國上周初領失業金人數為84萬人，略遜於市場預估的82.5萬人，代表美國就業市場恢復情況已經陷入停滯。雖然該數據不符市場預期，但仍是今年3月經濟衰退以來最少數據。

至於川普要求的紓困法案，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin)進行通話，就航空業補助進行討論，雙方也將在8日繼續討論。

(中時新聞網)